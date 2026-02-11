Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестиций

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 06:23
    Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестиций

    За девять месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в Боснию и Герцеговину превысил 500 млн евро.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в данных Совета иностранных инвесторов (FIC) со ссылкой на Центральный банк страны.

    По информации, представленной председателем Центрального банка Ясминой Селимович (Jasmina Selimović), в январе–сентябре 2025 года объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,05 млрд боснийских марок (примерно 536,86 млн евро). Основными источниками инвестиций стали Германия (264,6 млн марок - около 135,29 млн евро), Хорватия (223,4 млн марок - около 114,22 млн евро) и Словения (154,5 млн марок - около 78,99 млн евро).

    Я.Селимович подчеркнула, что для дальнейшего роста этих показателей необходимо усиление институциональной безопасности.

    В свою очередь президент FIC Санела Карич отметила, что 90% компаний - членов Совета считают Боснию и Герцеговину подходящей страной для инвестиций и долгосрочной деятельности: "Инвесторы настроены оптимистично и намерены реинвестировать средства, уделяя особое внимание человеческим ресурсам и развитию кадров".

    Исполнительный директор FIC Недим Макаревич, говоря о более широкой картине влияния Совета, сообщил, что с 1990-х годов 85 компаний-членов инвестировали в национальную экономику около 10 млрд марок (5,11 млрд евро) и создали более 20 тыс. рабочих мест.

    Босния и Герцеговина инвестиции FIC
    Bosniya və Herseqovinaya ötən il ən çox sərmayə yatıran ölkələr açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    06:23

    Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестиций

    Другие страны
    05:46

    Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

    Другие страны
    05:10

    Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на него

    Другие страны
    04:49

    Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Сербией

    Другие страны
    04:21

    NYT: США могут разрешить ХАМАС сохранить стрелковое оружие на некоторое время

    Другие страны
    03:57

    МИД Франции обратился в прокуратуру из-за связи одного из дипломатов с Эпштейном

    Другие страны
    03:19

    Трамп объявил, что США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше

    Другие страны
    02:53

    СМИ: Франция подтасовывает данные, чтобы выставить себя технологическим лидером

    Другие страны
    02:25
    Фото

    В Турции проведены перестановки в Кабинете министров

    В регионе
    Лента новостей