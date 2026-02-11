Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестиций

За девять месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в Боснию и Герцеговину превысил 500 млн евро.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в данных Совета иностранных инвесторов (FIC) со ссылкой на Центральный банк страны.

По информации, представленной председателем Центрального банка Ясминой Селимович (Jasmina Selimović), в январе–сентябре 2025 года объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,05 млрд боснийских марок (примерно 536,86 млн евро). Основными источниками инвестиций стали Германия (264,6 млн марок - около 135,29 млн евро), Хорватия (223,4 млн марок - около 114,22 млн евро) и Словения (154,5 млн марок - около 78,99 млн евро).

Я.Селимович подчеркнула, что для дальнейшего роста этих показателей необходимо усиление институциональной безопасности.

В свою очередь президент FIC Санела Карич отметила, что 90% компаний - членов Совета считают Боснию и Герцеговину подходящей страной для инвестиций и долгосрочной деятельности: "Инвесторы настроены оптимистично и намерены реинвестировать средства, уделяя особое внимание человеческим ресурсам и развитию кадров".

Исполнительный директор FIC Недим Макаревич, говоря о более широкой картине влияния Совета, сообщил, что с 1990-х годов 85 компаний-членов инвестировали в национальную экономику около 10 млрд марок (5,11 млрд евро) и создали более 20 тыс. рабочих мест.