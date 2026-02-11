МИД Франции обратился в прокуратуру из-за связи одного из дипломатов с Эпштейном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился в прокуратуру с запросом на расследование в отношении французского дипломата, имя которого СМИ обнаружили в файлах Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом министр сообщил в соцсети X.

"Сегодня вечером я передаю обращение прокурору республики, чтобы сообщить ему о предполагаемых фактах, касающихся господина Фабриса Эдана. Я также инициирую административное расследование для содействия работе системы правосудия и начинаю дисциплинарное производство", - написал он.

Согласно прикрепленному к записи тексту обращения, Эдан занимает должность главного секретаря по иностранным делам при МИД республики. При этом он "находится в резерве по личным обстоятельствам и занимается делами в частном секторе".