    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 02:53
    СМИ: Франция подтасовывает данные, чтобы выставить себя технологическим лидером

    Власти Франции прибегают к манипуляциям с данными, чтобы показать свое мнимое технологическое превосходство перед Соединенными Штатами.

    Как передает Report, об этом говорится в аналитическом материале Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

    "Власти Франции запустили медийную кампанию, призванную продемонстрировать технологическое лидерство Пятой республики. В соцсети X [президент] Эмманюэль Макрон опубликовал инфографику, согласно которой Франция якобы кратно опережает США по инвестициям в искусственный интеллект", - указано в докладе. Однако "за громкими заявлениями стоит подмена понятий, фрейминг и смешивание реальных бюджетов с долгосрочными обещаниями", отмечают аналитики.

    В материале поясняется, что поводом для гордости французского лидера стал график, основанный на данных Конференции ООН по торговле и развитию. "Согласно интерпретации Макрона, кривая французских инвестиций в ИИ устремилась вверх, оставляя позади американских конкурентов. Однако при обращении к первоисточнику выясняется, что для создания впечатления лидерства была использована специфическая выборка данных", - говорится в материале.

    На деле же, пишут эксперты, Франция привлекает капитал в "бетон и серверы", но наличие дата-центров само по себе не делает страну разработчиком передовых ИИ-моделей. "Использование инфраструктурных показателей в тематическом контексте "гонки ИИ" позволяет Парижу создавать иллюзию доминирования в области высоких технологий", - подчеркивают авторы документа.

    Франция искуственный интеллект Эмманюэль Макрон
