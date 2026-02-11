İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: Fransa özünü texnoloji lider kimi göstərmək üçün məlumatları saxtalaşdırır

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 05:32
    KİV: Fransa özünü texnoloji lider kimi göstərmək üçün məlumatları saxtalaşdırır

    Fransa hakimiyyəti ABŞ-dən xəyali texnoloji üstünlüyünü göstərmək üçün məlumatlarla manipulyasiya edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq fakt yoxlama şəbəkəsinin ("Global Fact-Checking Network" - GFCN) analitik materialında deyilir.

    "Fransa hökuməti Beşinci respublikanın texnoloji liderliyini nümayiş etdirmək üçün mediada kampaniyaya başlayıb. "X" sosial şəbəkəsində (Prezident) Emmanuel Makron, Fransanın süni intellektə qoyulan investisiyalara görə ABŞ-dən dəfələrlə qabaqda olduğu barədə infoqrafika yayımladı", - materialda deyilir.

    Lakin analitiklər qeyd edirlər ki, yüksək səviyyəli bəyanatların arxasında anlayışları dəyişdirmək, çərçivələmək və real büdcələri uzunmüddətli vədlərlə qarışdırmaq dayanır.

    Materialda Fransa liderinin qürurunun səbəbinin BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının məlumatlarına əsaslanan cədvəl olduğu izah edilir.

    "Makronun təfsirinə görə, Fransanın süni intellektə investisiya əyrisi amerikalı rəqiblərini geridə qoyaraq sürətlə artıb. Lakin, ilk mənbəyə daha yaxından baxdıqda, liderlik təəssüratı yaratmaq üçün müəyyən məlumat nümunəsindən istifadə edildiyi ortaya çıxır", - materialda bildirir.

    Mütəxəssislər yazırlar ki, əslində Fransa "beton və serverlərə" kapital cəlb edir, lakin məlumat mərkəzlərinin olması ölkəni qabaqcıl süni intellekt modellərinin yaradıcısı etmir.

    "İnfrastruktur göstəricilərindən "süni intellekt yarışı" kontekstində istifadə etmək Parisə yüksək texnologiyalarda dominantlıq illüziyası yaratmağa imkan verir", - məqalənin müəllifləri vurğulayırlar.

    Fransanın manipulyasiyası süni intellekt xəyali texnoloji üstünlük
    СМИ: Франция подтасовывает данные, чтобы выставить себя технологическим лидером

    Son xəbərlər

    06:13

    Fransa XİN diplomatının Epşteynlə əlaqəsinə görə prokurorluğa müraciət edib

    Digər ölkələr
    05:47

    Tramp: ABŞ quruda narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə planlaşdırır

    Digər ölkələr
    05:32

    KİV: Fransa özünü texnoloji lider kimi göstərmək üçün məlumatları saxtalaşdırır

    Digər ölkələr
    05:04

    Niderland bankları ABŞ texnologiyasından asılılığı azaltmaq istəyirlər

    Maliyyə
    04:52

    Maştağanın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    04:38

    Bosniya və Herseqovinaya ötən il ən çox sərmayə yatıran ölkələr açıqlanıb

    Digər ölkələr
    04:23

    Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən amerikalı 3,5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    03:56

    Suriya Ordusu Əl-Haseke şəhərindən bəzi hərbi qüvvələrini geri çəkir

    Digər ölkələr
    03:50

    Paşinyan: Heç bir qüvvə İrəvanı Moskva ilə qarşıdurmaya sürükləyə bilməz

    Region
    Bütün Xəbər Lenti