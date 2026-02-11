İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Paşinyan: Heç bir qüvvə İrəvanı Moskva ilə qarşıdurmaya sürükləyə bilməz

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 03:50
    Paşinyan: Heç bir qüvvə İrəvanı Moskva ilə qarşıdurmaya sürükləyə bilməz

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan heç bir qüvvənin İrəvanı Moskva ilə qarşıdurmaya sürükləyə bilməyəcəyinə əmin edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Ermənistan İctimai Televiziyasına müsahibəsində verib.

    "Rusiya ilə münasibətlərə dair strateji baxışımızı bölüşmək istərdim. Bütün tərəfdaşlara bütün məkanlarda aşağıdakı mesajı çatdırırıq: Rusiya Federasiyasına və onun maraqlarına zərər vermək heç vaxt gündəliyimizdə olmayıb, yoxdur və olmayacaq da. Bu, istisna olunur. Heç kim bizi Rusiya Federasiyasına qarşı hərəkət məntiqinə sürükləyə bilməz", - Paşinyan bildirib.

    Baş nazir qeyd edib ki, Ermənistan hakimiyyəti rusiyalı tərəfdaşlarına ölkənin Rusiya ilə münaqişə və ya mübahisə etməyəcəyinə zəmanət verib.

    "Bizim strategiyamız belədir. Biz Rusiyaya qarşı hərəkət etməyəcəyik, həmişə Ermənistanın maraqları naminə hərəkət edəcəyik", - o izah edib.

    Nikol Paşinyan Rusiya Ermənistan
    Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

    Son xəbərlər

    04:38

    Bosniya və Herseqovinaya ötən il yatırılan xarici sərmayənin mənbələri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    04:23

    Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən amerikalı 3,5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    03:56

    Suriya Ordusu Əl-Haseke şəhərindən bəzi hərbi qüvvələrini geri çəkir

    Digər ölkələr
    03:50

    Paşinyan: Heç bir qüvvə İrəvanı Moskva ilə qarşıdurmaya sürükləyə bilməz

    Region
    03:19

    Rusiya səfiri: Serbiya ilə strateji tərəfdaş olmaq istəyirik

    Digər ölkələr
    02:58

    Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:28

    Avropa Parlamenti istixana tullantılarının azaldılmasına səs verib

    Digər ölkələr
    02:03
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin adını təhrif etdiyi türk yurdları - Bəykənd və Bəyrabad

    Daxili siyasət
    01:48
    Foto

    Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti