Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Сербией

Россия заинтересована в стратегическом партнерстве с Сербией.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете Politika.

По его словам, официальная Москва настроена на развитие партнерских отношений.

"Россия действительно заинтересована в стратегическом партнерстве с сильной и суверенной Сербией и уверена, что такой формат отношений полностью соответствует интересам обеих стран и их граждан. Когда мы вместе, нас нельзя загнать в угол или лишить голоса", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что это приобретает особую значимость на фоне нарастающей международной напряженности.