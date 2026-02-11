Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Сербией
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 04:49
Россия заинтересована в стратегическом партнерстве с Сербией.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете Politika.
По его словам, официальная Москва настроена на развитие партнерских отношений.
"Россия действительно заинтересована в стратегическом партнерстве с сильной и суверенной Сербией и уверена, что такой формат отношений полностью соответствует интересам обеих стран и их граждан. Когда мы вместе, нас нельзя загнать в угол или лишить голоса", - подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что это приобретает особую значимость на фоне нарастающей международной напряженности.
Последние новости
05:10
Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на негоДругие страны
04:49
Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с СербиейДругие страны
04:21
NYT: США могут разрешить ХАМАС сохранить стрелковое оружие на некоторое времяДругие страны
03:57
МИД Франции обратился в прокуратуру из-за связи одного из дипломатов с ЭпштейномДругие страны
03:19
Трамп объявил, что США планируют начать бороться с наркотрафиком на сушеДругие страны
02:53
СМИ: Франция подтасовывает данные, чтобы выставить себя технологическим лидеромДругие страны
02:25
Фото
В Турции проведены перестановки в Кабинете министровВ регионе
01:46
СМИ: Банки Нидерландов хотят сократить зависимость от технологий СШАФинансы
01:19