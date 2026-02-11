Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    11 февраля, 2026
    • 04:49
    Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Сербией

    Россия заинтересована в стратегическом партнерстве с Сербией.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете Politika.

    По его словам, официальная Москва настроена на развитие партнерских отношений.

    "Россия действительно заинтересована в стратегическом партнерстве с сильной и суверенной Сербией и уверена, что такой формат отношений полностью соответствует интересам обеих стран и их граждан. Когда мы вместе, нас нельзя загнать в угол или лишить голоса", - подчеркнул дипломат.

    Посол отметил, что это приобретает особую значимость на фоне нарастающей международной напряженности.

    Rusiya səfiri: Serbiya ilə strateji tərəfdaş olmaq istəyirik
