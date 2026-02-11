Rusiya səfiri: Serbiya ilə strateji tərəfdaş olmaq istəyirik
Digər ölkələr
- 11 fevral, 2026
- 03:19
Rusiya Serbiya ilə strateji tərəfdaş olmaq istəyir.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Serbiyadakı səfiri Aleksandr Boçan Xarçenko "Politika" qəzetinə bildirib.
O qeyd edib ki, rəsmi Moskva tərəfdaşlıqda maraqladır.
"Rusiya güclü, suveren Serbiya ilə strateji tərəfdaşlıqla həqiqətən maraqlıdır və əmindir ki, bu münasibət formatı hər iki ölkənin və onların vətəndaşlarının maraqlarına tam uyğun gəlir. Birlikdə olduqda bizi küncə sıxa və ya səsimizi ala bilməzlər", - diplomat əlavə edib.
Səfir vurğulayıb ki, bu, artan beynəlxalq gərginlik kontekstində daha da əhəmiyyət kəsb edir.
Son xəbərlər
03:19
Rusiya səfiri: Serbiya ilə strateji tərəfdaş olmaq istəyirikDigər ölkələr
02:58
Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
02:28
Avropa Parlamenti istixana tullantılarının azaldılmasına səs veribDigər ölkələr
02:03
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin adını təhrif etdiyi türk yurdları - Bəykənd və BəyrabadDaxili siyasət
01:48
Foto
Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edibRegion
01:12
KİV: Misir parlamenti Nazirlər Kabinetində dəyişiklikləri təsdiqləyibDigər ölkələr
00:35
KİV: Venesuela İsrailə neft tədarükünü bərpa edibDigər ölkələr
23:56
Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini parlament seçkilərindən əvvəl imzalamaq istəyirRegion
23:44