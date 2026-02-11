İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maştağanın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 04:52
    Fevralın 11-də Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 10 kV-luq 580 N-1 və N-2 elektrik xətlərində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    Bununla əlaqədar olaraq, saat 10:00-dan 14:00-dək Pirşağı bağları yaşayış massivi və Ləhic bağları adlanan ərazidə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir və yenidənqurma işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Maştağa elektrik xətləri təmir və yenidənqurma işləri

