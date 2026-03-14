Mariya Fernanda Espinosa: WUF13-ün yekunları Yeni Şəhər Gündəliyinin icmalına təsir edəcək
- 14 mart, 2026
- 10:45
Bakıdakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) dünya liderlərinin şəhər böhranını müzakirə etmək və həll yolları axtarmaq üçün səylərini birləşdirəcəyi mühüm platforma olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının prezidenti Mariya Fernanda Espinosa XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən brifinqdə bildirib.
Espinosa qeyd edib ki, mənzil böhranı insan fəaliyyətinin nəticəsidir, bu isə o deməkdir ki, onun həlli də insanın əlindədir.
"Azərbaycanın qonaqpərvərliyinin, inanılmaz logistika imkanlarının, eləcə də şəhərin zəngin tarixi və mədəniyyətinin şahidi kimi, əminəm ki, WUF13 çox uğurlu olacaq. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun nəticələri də vacib olacaq, belə ki, onlar Yeni Şəhər Gündəliyinin onillik icmalına töhfə verəcək", - o əlavə edib.