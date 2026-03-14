Мария Фернанда Эспиноса: Итоги WUF13 повлияют на обзор Новой городской повестки

Всемирный форум городов (WUF13) в Баку станет важной платформой, на которой мировые лидеры объединят усилия для обсуждения городского кризиса и поиска решений.

Как сообщает Report, об этом заявила президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на сегодняшнем брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

Эспиноса отметила, что жилищный кризис является результатом действий человека, а значит, и его решение находится в руках человека.

"Будучи свидетелем гостеприимства Азербайджана, его невероятных логистических возможностей, а также богатой истории и культуры города, я уверена, что WUF13 станет большим успехом. Результаты Всемирного форума городов также будут важны, потому что они внесут вклад в десятилетний обзор Новой городской повестки дня", - добавила она.