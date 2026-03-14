Azərbaycan Basketbol Liqası: XIX turun daha iki oyunu keçiriləcək
Komanda
- 14 mart, 2026
- 10:33
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, hər iki matç A qrupunda baş tutacaq.
İlk olaraq "Gəncə" "Sabah"ı qəbul edəcək. Gəncə İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək.
Günün ikinci görüşündə "Abşeron Lions" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Bakı İdman Sarayındakı oyun saat 17:00-da başlayacaq.
"Sabah" A qrupunda 35 xalla liderdir. "Abşeron Lions" 34 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Neftçi" 27 xalla üçüncü, NTD 20 xalla beşincidir.
Xatırladaq ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67), "Quba" "Lənkəran"ı (95:88) məğlub edib.
Son xəbərlər
