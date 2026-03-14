İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    • 14 mart, 2026
    • 10:22
    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb

    Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən çoxnövlü yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən sözügedən ərazidə fəaliyyət göstərən çoxnövlü yanacaqdoldurma məntəqəsində plan üzrə yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı məntəqədə insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb.

    Belə ki, yanacaqdoldurma məntəqəsində istismar olunan sıxılmış təbii qaz qurğu kompleksinə aid qaz balonlarının və qurutma qurğusunun tutumlarının növbəti texniki yoxlamasının aparılmadığı müəyyən edilib.

    Bu səbəbdən məntəqənin sıxılmış təbii qaz qurğu kompleksinin istismarı dayandırılıb.

    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb

    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb
    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb
    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb
    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb
    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Yanacaqdoldurma məntəqəsi

