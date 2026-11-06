ABŞ Kubaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
- 06 noyabr, 2026
- 00:04
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ABŞ Kuba iqtisadiyyatının inkişafını dəstəkləyən səkkiz təşkilata, iki fiziki şəxsə və beş gəmiyə qarşı sanksiya tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Dövlət Departamentinin press-relizindən məlum olur.
"Bu tədbirlər neft nəqli, Kuba elitası, idxal və texnika tədarükü üzrə ixtisaslaşan dövlət şirkətləri, eləcə də Kuba silahlı qüvvələrinin tədarükçüləri ilə əlaqəli strukturlara şamil edilir", - məlumatda qeyd edilib.
Kuba üzrə siyahıya Çin Milli Elektronika İdxalı və İxracı Korporasiyası (CEIEC), eləcə də onun törəmə strukturu olan "Beijing H&C Technologies" daxil edilib.
"Kubanın hakim elitası Kuba xalqını elektrik enerjisi kəsintiləri, yanacaq qıtlığı və iqtisadiyyatdakı durğunluqla təkbaşına qoyaraq öz zənginləşməsi üçün resurslar toplayır. Bu sistemi qoruyub saxlamaq üçün hakimiyyət ofşor vasitəçilər şəbəkəsinə arxalanır ki, Dövlət Departamenti onların da bir qismini sanksiya siyahısına daxil edir", - qurumdan dəqiqləşdirilib.