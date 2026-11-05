США расширили санкции в отношении Кубы

США ввели санкции против восьми организаций, двух физических лиц и пяти судов, поддерживающих развитие экономики Кубы.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза Госдепартамента США.

"Эти меры затрагивают структуры, связанные с транспортировкой нефти, кубинской элитой, государственными компаниями, которые специализируются на импорте и на поставках техники, а также с китайскими поставщиками для вооруженных сил Кубы", - говорится в сообщении.

В список по Кубе была включена Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту электроники (CEIEC), а также ее дочерняя структура Beijing H&C Technologies.

"Правящая элита Кубы накапливает ресурсы для собственного обогащения, оставляя кубинский народ один на один с отключениями электроэнергии, нехваткой топлива и стагнацией в экономике. Для поддержания этой системы власти полагаются на сеть офшорных посредников, часть из которых Государственный департамент вносит в санкционный список", - уточнили в ведомстве.