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    США расширили санкции в отношении Кубы

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 23:44
    США расширили санкции в отношении Кубы

    США ввели санкции против восьми организаций, двух физических лиц и пяти судов, поддерживающих развитие экономики Кубы.

    Как передает Report, это следует из пресс-релиза Госдепартамента США.

    "Эти меры затрагивают структуры, связанные с транспортировкой нефти, кубинской элитой, государственными компаниями, которые специализируются на импорте и на поставках техники, а также с китайскими поставщиками для вооруженных сил Кубы", - говорится в сообщении.

    В список по Кубе была включена Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту электроники (CEIEC), а также ее дочерняя структура Beijing H&C Technologies.

    "Правящая элита Кубы накапливает ресурсы для собственного обогащения, оставляя кубинский народ один на один с отключениями электроэнергии, нехваткой топлива и стагнацией в экономике. Для поддержания этой системы власти полагаются на сеть офшорных посредников, часть из которых Государственный департамент вносит в санкционный список", - уточнили в ведомстве.

    Санкции против Кубы Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ Kubaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
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