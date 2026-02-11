İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kolumbiya Prezidenti ona sui-qəsd cəhdi barədə bildirib

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 06:34
    Kolumbiya Prezidenti ona sui-qəsd cəhdi barədə bildirib

    Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro, səyahət etdiyi helikopterin sui-qəsd təhlükəsi səbəbindən istiqamətini dəyişməyə məcbur olduğunu açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Prezident Administrasiyasının yutub kanalında yayımlanan hökumət iclasında bildirib.

    Petro helikopterin atəşə tutulacağından narahat olduğu üçün planlaşdırılan yerə enə bilmədiyini bildirib. O, əlavə edib ki, uşaqları da göyərtədə olub.

    "Helikopterin atəşə tutulacağından narahat olduğum üçün enməli olduğum yerə enmədim", - dövlət başçısı deyib.

    Petro ölümdən xilas olduğunu qeyd edib. "Açıq dəniz üzərində dörd saat uçduq və planlaşdırmadığımız bir yerə çatdıq", - o əlavə edib.

