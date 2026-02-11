İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 11 fevral, 2026
    • 08:15
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    3. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    6. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    9. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    12. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

