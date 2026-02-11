İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ər-Riyaddakı sərgidə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Hərbi
    • 11 fevral, 2026
    • 09:32
    Ər-Riyaddakı sərgidə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ər-Riyad şəhərində keçirilən "World Defence Show 2026" sərgisi davam edir.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə iştirak edən müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev fevralın 10-da Səudiyyə Ərəbistanı Hərbi Sənaye Baş İdarəsinin sədri Əhməd bin Əbdüləziz əl-Ohali və müdafiə nazirinin icra işləri üzrə müavini Xalid bin Hüseyn Əl-Biyari, Özbəkistan Müdafiə Nazirliyi yanında Müdafiə Sənayesi Agentliyinin direktoru Mansurjon İbodullayev, Pakistan Müdafiə İstehsalatı Nazirliyinin katibi Məhəmməd Çıraq Hayder, həmçinin ABŞ-nin "General Dynamics", "Teledyne-FLIR" və "Ansys" şirkətlərinin rəhbər şəxsləri ilə görüşüb.

    Görüşlərdə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    Danışıqlar zamanı müasir dövrdə müdafiə sənayesinin təkcə istehsal gücü ilə deyil, eyni zamanda elmi əsaslar, innovativ texnologiyalar və çevik idarəetmə modelləri üzərində formalaşdığı vurğulanıb, sənaye ilə elm arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin strateji əhəmiyyət daşıdığı qeyd edilib. Texnoloji yeniliklərin izlənilməsi, qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi və uyğunlaşdırılması bu sahənin dinamik inkişafı üçün vacib istiqamətlər kimi dəyərləndirilib. Eyni zamanda, beynəlxalq sərgilərin və forumların bu prosesdə mühüm rol oynadığı bildirilib.

    Müzakirələr zamanı təcrübə mübadiləsinin institusional əsaslar üzərində qurulmasının əhəmiyyətinə toxunulub.

    Tərəflər qarşılıqlı ünsiyyətin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Qeyd edək ki, "World Defence Show 2026" sərgisi fevralın 12-də başa çatacaq.

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Vüqar Mustafayev Ər-Riyad

    Son xəbərlər

    09:46

    ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    09:44

    KİV: ABŞ-də hesab edirlər ki, Ukraynada Rusiya ilə sülh razılaşmaları üzrə referendum keçirməlidir

    Region
    09:40

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə yeni təyinat olub

    Elm və təhsil
    09:32
    Foto

    Ər-Riyaddakı sərgidə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Hərbi
    09:30
    Foto

    "FINCA Azerbaijan" BOKT 1-ci İnvestor Mikromaliyyə Forumunda MÜKAFATLANDIRILIB - FOTO

    Maliyyə
    09:22
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Sağlamlıq
    09:19

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçiriləcək

    Komanda
    09:07

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti