    Вугар Мустафаев обсудил в Эр-Рияде перспективы развития сотрудничества с рядом стран

    Армия
    • 11 февраля, 2026
    • 10:03
    Вугар Мустафаев обсудил в Эр-Рияде перспективы развития сотрудничества с рядом стран

    Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в рамках международной выставки "World Defence Show 2026" в Эр-Рияде провел ряд встреч с зарубежными партнерами.

    Как сообщили Report в ведомстве, Мустафаев встретился с председателем Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом бин Абдулазизом аль-Охали и заместителем министра обороны по исполнительным вопросам Халидом бин Хусейном Аль-Бияри, директором Агентства оборонной промышленности Узбекистана Мансуржоном Ибодуллаевым, секретарем Министерства оборонного производства Пакистана Мухаммадом Чирагом Хайдером, а также руководителями американских компаний "General Dynamics", "Teledyne-FLIR" и "Ansys".

    В ходе встреч стороны в частности обсудили вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности и перспективы его развития, подчеркнули важность институционального подхода к обмену опытом и продолжения активного диалога.

    Отметим, что выставка "World Defence Show 2026" завершится 12 февраля.

    World Defence Show 2026 Вугар Мустафаев Министерство оборонной промышленности Эр-Рияд
    Фото
    Ər-Riyaddakı sərgidə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib
    Фото
    Defense industry co-op prospects discussed at World Defense Show 2026 in Riyadh
