Вугар Мустафаев обсудил в Эр-Рияде перспективы развития сотрудничества с рядом стран

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в рамках международной выставки "World Defence Show 2026" в Эр-Рияде провел ряд встреч с зарубежными партнерами.

Как сообщили Report в ведомстве, Мустафаев встретился с председателем Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом бин Абдулазизом аль-Охали и заместителем министра обороны по исполнительным вопросам Халидом бин Хусейном Аль-Бияри, директором Агентства оборонной промышленности Узбекистана Мансуржоном Ибодуллаевым, секретарем Министерства оборонного производства Пакистана Мухаммадом Чирагом Хайдером, а также руководителями американских компаний "General Dynamics", "Teledyne-FLIR" и "Ansys".

В ходе встреч стороны в частности обсудили вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности и перспективы его развития, подчеркнули важность институционального подхода к обмену опытом и продолжения активного диалога.

Отметим, что выставка "World Defence Show 2026" завершится 12 февраля.