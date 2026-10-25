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    В Великобритании более 57 тыс. домов остались без света из-за шторма

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 16:54
    В Великобритании более 57 тыс. домов остались без света из-за шторма

    В Великобритании более 57 тыс. домов остались без электроснабжения в результате шторма "Боэло", обрушившегося на страну и соседнюю Ирландию.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, стихия сопровождалась сильным ветром, скорость которого в отдельных районах Шотландии достигала 38 м/с, а в Англии - 31,1 м/с.

    По состоянию на утро 25 октября без электричества оставались более 57 тыс. домов в северных графствах, включая Большой Манчестер, Камбрию и Ланкашир.

    Метеорологическая служба Великобритании сохраняет желтый и оранжевый уровни погодной опасности для северной части страны.

    Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы на юго-западе Англии, в Южном Уэльсе, Западном и Восточном Мидлендсе.

    Оператор электросетей Англии и Уэльса National Grid сообщил, что аварийные бригады восстановили электроснабжение более 131 тыс. домов и других объектов, пострадавших от предыдущего шторма "Остин", обрушившегося на страну 23 октября.

    Кроме того, в воскресенье без электричества остались тысячи домов в Ирландии и Северной Ирландии.

    Шторм Великобритания Отключение электроснабжения
    Britaniyada fırtına səbəbindən 57 mindən çox ev işıqsız qalıb
    44 filmi
    MiniBoss

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