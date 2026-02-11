Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçiriləcək
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, saat 16:00-da "Murov Az Terminal" "Ordu" ilə, 18:00-da isə "Xilasedici" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
Günün son qarşılaşması "Gənclər" və "Neftçi" kollektivləri arasında baş tutacaq. Bu görüş Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da start götürəcək.
