İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə yeni təyinat olub

    Elm və təhsil
    • 11 fevral, 2026
    • 09:36
    Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə yeni təyinat olub

    Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə yeni təyinat olub.

    "Report"un məlumatına görə, Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin sədrinin müvafiq əmri ilə Səbuhi Qurbanova Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən həmin kollecin direktoru vəzifəsinin icrası həvalə olunub.

    Qeyd edək ki, S.Qurbanov ötən il həmin kollecin tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi.

    O, bakalavriat təhsilini Bakı Dövlət Universitetində "Riyaziyyat", magistratura təhsilini isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində "Biznesin təşkili və idarə edilməsi" ixtisasları üzrə alıb. Əmək fəaliyyətinə Şəki şəhər 11 nömrəli orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi kimi başlayan S.Qurbanov sonradan həmin məktəbdə direktor müavini, Şəki şəhər 20 nömrəli orta məktəbdə direktor, həmçinin Şəki-Zaqatala Regional Təhsil İdarəsində baş məsləhətçi vəzifələrində çalışıb.

    2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.

    Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi

    Son xəbərlər

    09:46

    ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    09:44

    KİV: ABŞ-də hesab edirlər ki, Ukraynada Rusiya ilə sülh razılaşmaları üzrə referendum keçirməlidir

    Region
    09:40

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə yeni təyinat olub

    Elm və təhsil
    09:32
    Foto

    Ər-Riyaddakı sərgidə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Hərbi
    09:30
    Foto

    "FINCA Azerbaijan" BOKT 1-ci İnvestor Mikromaliyyə Forumunda MÜKAFATLANDIRILIB - FOTO

    Maliyyə
    09:22
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Sağlamlıq
    09:19

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçiriləcək

    Komanda
    09:07

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti