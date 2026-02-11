На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 11 февраля, 2026
    • 08:21
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
