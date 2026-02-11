Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start veriləcək
Komanda
- 11 fevral, 2026
- 09:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Sərhədçi" səfərdə "Lənkəran"la üz-üzə gələcək. Matç Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura fevralın 14-də yekun vurulacaq.
