    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start veriləcək

    Komanda
    • 11 fevral, 2026
    • 09:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Sərhədçi" səfərdə "Lənkəran"la üz-üzə gələcək. Matç Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 14-də yekun vurulacaq.

