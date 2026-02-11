İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 09:30
    FINCA Azerbaijan BOKT 1-ci İnvestor Mikromaliyyə Forumunda MÜKAFATLANDIRILIB - FOTO

    "Azərbaycan Kapital Bazarları Assosiasiyası" və "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Biriklərinin, "Bakı Fond Birjası" QSC-nin birgə təşkilatçılığı ilə "Kapital Bazarlarına Çıxış" adlı 1-ci İnvestor Mikromaliyyə Forumu keçirilib.

    Forumun əsas məqsədi investorlar ilə bank olmayan kredit təşkilatları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi, konkret investisiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və mikromaliyyə sektorunun inkişafına töhfə verən əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması olub.

    Forumda Azərbaycanın maliyyə bazarının aparıcı təşkilatlarından olan "FINCA Azerbaijan" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) da iştirak edib. Tədbir çərçivəsində təşkilatın Baş Maliyyə İnzibatçısı (CFO) Ruqiyyə Əliyeva çıxış edərək "FINCA Azerbaijan"ın uğurlu maliyyə göstəriciləri, fəaliyyət modeliç həmçinin kapital bazarlarında əldə etdiyi təcrübə, bu istiqamətdə qarşılaşılan əsas çağırışlar və sektor üzrə potensial inkişaf imkanları barədə məlumat verib.

    Tədbirdə AMFA "FINCA Azerbaijan"ı "Gender Bərabərliyinin Təşviqində qabaqcıl təşkilat" nominasiyası üzrə xüsusi mükafata layiq görüb. Mükafat R.Əliyevaya təqdim edilib.

    1999-cu ildən fəaliyyət göstərən "FINCA Azerbaijan" hazırda ölkənin aparıcı maliyyə təşkilatlarından biridir. Təşkilat kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlara və ev təsərrüfatlarının dəstəklənməsinə xüsusi diqqət yetirir. "FINCA Azerbaijan" dövlət tənzimləyici orqanları, eləcə də AMFA daxil olmaqla, bir çox maraqlı tərəflərlə səmərəli və güclü əməkdaşlıq münasibətləri qurub.

