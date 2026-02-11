ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
Xarici siyasət
- 11 fevral, 2026
- 09:46
ABŞ Vitse-prezidenti Cey Di Vens və həyat yoldaşı Uşa Vens Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ceykob Helberqin sosial şəbəkələrdəki paylaşımında bildirilib.
Vens cütlüyü Şəhidlər xiyabanında "Əbədi məşəl" abidəsi önünə əklil qoyub.
.@VP and @SLOTUS at the Eternal Flame Memorial in Baku, Azerbaijan. 🫡 pic.twitter.com/PPMgO30FCp— Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 11, 2026
