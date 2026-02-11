İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 09:46
    ABŞ Vitse-prezidenti və həyat yoldaşı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    ABŞ Vitse-prezidenti Cey Di Vens və həyat yoldaşı Uşa Vens Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ceykob Helberqin sosial şəbəkələrdəki paylaşımında bildirilib.

    Vens cütlüyü Şəhidlər xiyabanında "Əbədi məşəl" abidəsi önünə əklil qoyub.

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Şəhidlər xiyabanı Azərbaycan
    Foto
    Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов
    Foto
    US Vice President and spouse visit Alley of Martyrs in Baku

    Son xəbərlər

    11:00

    Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşündən video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Maliyyə
    10:50

    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti