Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов
- 11 февраля, 2026
- 09:44
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга в соцсетях.
Чета Вэнсов возложила венок к мемориалу Вечный огонь на Аллее шехидов.
.@VP and @SLOTUS at the Eternal Flame Memorial in Baku, Azerbaijan. 🫡 pic.twitter.com/PPMgO30FCp— Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 11, 2026
