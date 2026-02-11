Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга в соцсетях.

Чета Вэнсов возложила венок к мемориалу Вечный огонь на Аллее шехидов.