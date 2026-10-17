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    Армия Судана заявила об уничтожении десятков бойцов СБР при авиаударах по Ньяле

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 16:03
    Армия Судана заявила об уничтожении десятков бойцов СБР при авиаударах по Ньяле

    Вооруженные силы Судана заявили об уничтожении десятков бойцов Сил быстрого реагирования (СБР) в результате авиаударов по городу Ньяла в провинции Южный Дарфур на западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление суданской армии.

    По данным военного командования, утром в пятницу авиация нанесла массированные удары по командным центрам СБР, в результате которых были уничтожены объекты управления группировки и ликвидированы десятки ее бойцов.

    В свою очередь, СБР заявили, что суданская армия атаковала с помощью беспилотника скотный рынок в Ньяле, в результате чего погибли мирные жители.

    Al Jazeera отмечает, что пока не установлено, идет ли речь об одних и тех же ударах. Подтвердить число погибших и характер пораженных целей также не удалось.

    Напомним, что с апреля 2023 года в Судане продолжается вооруженный конфликт между правительственной армией и СБР, в результате которого погибли десятки тысяч человек, а около 13 млн были вынуждены покинуть свои дома.

    Судан
    Sudan ordusu Çevik Hərəkət Qüvvələrinin onlarla döyüşçüsünün öldürüldüyünü açıqlayıb
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