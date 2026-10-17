Генсек Федерации зимних видов спорта Азербайджана избрана вице-президентом ISMF

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова избрана вице-президентом Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу национальной федерации.

Отмечается, что решение принято на Пленарной Ассамблее ISMF в польском городе Закопане.

В рамках Ассамблеи, на которой Азербайджан представляла Гюнель Бадалова, были проведены выборы на должности президента и вице-президентов Международной федерации.

"Избрание Гюнель Бадаловой в руководство ISMF имеет важное значение с точки зрения укрепления позиций Азербайджана в международных спортивных организациях, а также представления на международном уровне опыта страны в области развития зимних видов спорта. Оно также открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества в области ски-альпинизма, изучения передового опыта, интеграции спортсменов и специалистов в международную спортивную среду", - говорится в сообщении.