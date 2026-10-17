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    Генсек Федерации зимних видов спорта Азербайджана избрана вице-президентом ISMF

    Индивидуальные
    • 17 октября, 2026
    • 16:11
    Генсек Федерации зимних видов спорта Азербайджана избрана вице-президентом ISMF

    Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова избрана вице-президентом Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу национальной федерации.

    Отмечается, что решение принято на Пленарной Ассамблее ISMF в польском городе Закопане.

    В рамках Ассамблеи, на которой Азербайджан представляла Гюнель Бадалова, были проведены выборы на должности президента и вице-президентов Международной федерации.

    "Избрание Гюнель Бадаловой в руководство ISMF имеет важное значение с точки зрения укрепления позиций Азербайджана в международных спортивных организациях, а также представления на международном уровне опыта страны в области развития зимних видов спорта. Оно также открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества в области ски-альпинизма, изучения передового опыта, интеграции спортсменов и специалистов в международную спортивную среду", - говорится в сообщении.

    Федерация зимних видов спорта Гюнель Бадалова
    Фото
    Günel Bədəlova Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib
    Фото
    Gunel Badalova elected Vice President of International Ski Mountaineering Federation
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