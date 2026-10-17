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    Günel Bədəlova Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2026
    • 15:29
    Günel Bədəlova Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib

    Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının (AQİNF) baş katibi Günel Bədəlova Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyasının (ISMF) vitse-prezidenti seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AQİNF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu barədə qərar Polşanın Zakopane şəhərində keçirilən ISMF-nin Plenar Assambleyasında qəbul olunub. Tədbirdə Azərbaycanı Günel Bədəlova təmsil edib.

    Assambleya çərçivəsində federasiyanın prezidenti və vitse-prezidentləri vəzifələrinə seçkilər keçirilib.

    Günel Bədəlovanın ISMF-nin rəhbərliyində təmsil olunması Azərbaycanın beynəlxalq idman təşkilatlarında mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, eləcə də qış idman növlərinin inkişafı sahəsində təcrübəsinin beynəlxalq səviyyədə təqdim edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.

    Bu təmsilçilik, həmçinin xizək alpinizmi üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, idmançı və mütəxəssislərin beynəlxalq idman mühitinə inteqrasiyasının gücləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır.

    Günel Bədəlova Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyası
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    Генсек Федерации зимних видов спорта Азербайджана избрана вице-президентом ISMF
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    Gunel Badalova elected Vice President of International Ski Mountaineering Federation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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