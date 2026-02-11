Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на него

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 05:10
    Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что вертолет, в котором он находился, был вынужден изменить маршрут из-за угрозы покушения.

    Как передает Report, об этом он заявил на заседании правительства, трансляция которого велась на YouTube-канале администрации президента.

    По словам Петро, он не смог приземлиться в запланированном месте из-за опасений, что по вертолету могут открыть огонь. Он уточнил, что на борту находились также его дети.

    "Я не приземлился там, где должен был приземлиться, потому что существовали опасения, что по вертолету откроют огонь", - сказал глава государства.

    Петро отметил, что ему удалось избежать гибели. "Мы четыре часа летали над открытым морем и прибыли туда, куда не планировали", - добавил он.

