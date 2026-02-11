İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kanadada silahlı qadın məktəbdə atəş açıb, on nəfər ölüb, onlarla yaralı var

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 07:06
    Kanadada silahlı qadın məktəbdə atəş açıb, on nəfər ölüb, onlarla yaralı var

    Kanadanın Kral Atlı Polisi bildirib ki, Britaniya Kolumbiyasındakı Tambler-Ric orta məktəbində atışma baş verib, nəticədə silahlı şəxs də daxil olmaqla azı 10 nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Global News" xəbər yayıb.

    Hadisə yerinə çatan polis məktəbdə öldürülən altı nəfərin meyitini aşkarlayıb, daha bir zərərçəkən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. CBC-nin məlumatına görə, polisin hadisə ilə əlaqəli olduğuna inandığı yerdə daha iki qurban tapılıb. Şübhəli şəxs qadındır. Onun özünə xəsarət yetirdiyi, xəsarətlərlə ölü tapıldığı bildirilir.

    Həyati üçün ciddi təhlükə olan iki yaralı helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb. Yerli tibb mərkəzində təxminən 25 nəfərin xəsarətləri müalicə olunur.

    Təhlükə xəbərdarlığı Bakı vaxtı ilə səhər saat 5:46 radələrində ləğv edilib. Polis daha sonra bildirib ki, başqa şübhəlilər yoxdur.

    Kanada Atışma polis
    В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

    Son xəbərlər

    07:35

    KİV: ABŞ HƏMAS-a bir müddət atıcı silahları saxlamasına icazə verə bilər

    Digər ölkələr
    07:06
    Video

    Kanadada silahlı qadın məktəbdə atəş açıb, on nəfər ölüb, onlarla yaralı var

    Digər ölkələr
    06:34

    Kolumbiya Prezidenti ona sui-qəsd cəhdi barədə bildirib

    Digər ölkələr
    06:13

    Fransa XİN diplomatının Epşteynlə əlaqəsinə görə prokurorluğa müraciət edib

    Digər ölkələr
    05:47

    Tramp: ABŞ quruda narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə planlaşdırır

    Digər ölkələr
    05:32

    KİV: Fransa özünü texnoloji lider kimi göstərmək üçün məlumatları saxtalaşdırır

    Digər ölkələr
    05:04

    Niderland bankları ABŞ texnologiyasından asılılığı azaltmaq istəyirlər

    Maliyyə
    04:52

    Maştağanın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    04:38

    Bosniya və Herseqovinaya ötən il ən çox sərmayə yatıran ölkələr açıqlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti