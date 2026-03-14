Amsterdamda yəhudi məktəbində partlayış olub
- 14 mart, 2026
- 11:01
Amsterdamın Büytenveldert rayonundakı yəhudi məktəbində martın 14-nə keçən gecə partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NOS nəşri məlumat yayıb.
Polis və yanğınsöndürənlər operativ şəkildə hadisə yerinə gəliblər, partlayış nəticəsində əmlaka məhdud dərəcəli ziyan dəyib. Hazırda zərərçəkənlər barədə məlumat yoxdur.
Bildirilir ki, Lyej və bu yaxınlarda Rotterdamdakı yəhudi qurumlarında baş vermiş insidentlərlə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilib.
