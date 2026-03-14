В Амстердаме в еврейской школе произошел взрыв

В еврейской школе в районе Бюйтенвельдерт в Амстердаме в ночь на 14 марта произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает издание NOS.

Полиция и пожарные оперативно прибыли на место происшествия, взрыв нанес ограниченный ущерб имуществу. О пострадавших на данный момент информации нет.

Сообщается, что в связи с предыдущими инцидентами в еврейских учреждениях в Льеже и недавно в Роттердаме, меры безопасности были дополнительно усилены.