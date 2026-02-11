В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

В средней школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, сообщили в Королевской канадской конной полиции (КККП).

Как передает Report, об этом сообщает Global News.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили тела шести погибших в школе, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Еще двое погибших были найдены в месте, которое, по версии полиции, связано с инцидентом, сообщает CBC. Предполагаемый нападавший был найден мертвым с травмами, которые, по всей видимости, были нанесены самостоятельно, рассказали в КККП.

Двоих пострадавших с серьезными травмами, представляющими угрозу для жизни, доставили в больницу по воздуху. Еще около 25 человек проходят обследование на наличие травм в местном медцентре.

В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами. Предупреждение было снято около 5:46 по бакинскому времени. В полиции позже заявили, что, по их версии, других подозреваемых нет.