Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 07:02
    В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

    В средней школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, сообщили в Королевской канадской конной полиции (КККП).

    Как передает Report, об этом сообщает Global News.

    По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили тела шести погибших в школе, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Еще двое погибших были найдены в месте, которое, по версии полиции, связано с инцидентом, сообщает CBC. Предполагаемый нападавший был найден мертвым с травмами, которые, по всей видимости, были нанесены самостоятельно, рассказали в КККП.

    Двоих пострадавших с серьезными травмами, представляющими угрозу для жизни, доставили в больницу по воздуху. Еще около 25 человек проходят обследование на наличие травм в местном медцентре.

    В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами. Предупреждение было снято около 5:46 по бакинскому времени. В полиции позже заявили, что, по их версии, других подозреваемых нет.

    Канада школа стрельба погибшие
    Видео
    Kanadada silahlı qadın məktəbdə atəş açıb, on nəfər ölüb, onlarla yaralı var
    Ты - Король

    Последние новости

    07:30

    WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористами

    Другие страны
    07:02

    В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек

    Другие страны
    06:55

    У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    06:23

    Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестиций

    Другие страны
    05:46

    Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

    Другие страны
    05:10

    Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на него

    Другие страны
    04:49

    Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Сербией

    Другие страны
    04:21

    NYT: США могут разрешить ХАМАС сохранить стрелковое оружие на некоторое время

    Другие страны
    03:57

    МИД Франции обратился в прокуратуру из-за связи одного из дипломатов с Эпштейном

    Другие страны
    Лента новостей