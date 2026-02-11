Tramp: ABŞ quruda narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə planlaşdırır
Digər ölkələr
- 11 fevral, 2026
- 05:47
ABŞ quruda narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəyə başlamaq niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox Business"in telekanalının efirində bildirib.
"Narkotik qaçaqmalçılığı əhəmiyyətli dərəcədə azaldılıb. Gəmilərə zərbə endirməklə narkotik qaçaqmalçılığını azaltmışıq. İndi quruda əməliyyatlara başlayacağıq. Əvvəlcə gəmilərlə məşğul olmalı idik, çünki quruda zərbələr endirsəydik, onlar (narkotik kartelinin üzvləri - red.) dərhal gəmilərə keçərdilər. İndi onlar getdiklərinə görə, quruda zərbələrə başlayacağıq", - o deyib.
Son xəbərlər
06:13
Fransa XİN diplomatının Epşteynlə əlaqəsinə görə prokurorluğa müraciət edibDigər ölkələr
05:47
Tramp: ABŞ quruda narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə planlaşdırırDigər ölkələr
05:32
KİV: Fransa özünü texnoloji lider kimi göstərmək üçün məlumatları saxtalaşdırırDigər ölkələr
05:04
Niderland bankları ABŞ texnologiyasından asılılığı azaltmaq istəyirlərMaliyyə
04:52
Maştağanın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
04:38
Bosniya və Herseqovinaya ötən il ən çox sərmayə yatıran ölkələr açıqlanıbDigər ölkələr
04:23
Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən amerikalı 3,5 il həbs cəzasına məhkum edilibDigər ölkələr
03:56
Suriya Ordusu Əl-Haseke şəhərindən bəzi hərbi qüvvələrini geri çəkirDigər ölkələr
03:50