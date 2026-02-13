İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 11:33
    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Pakistanın Bəlucistan əyalətində 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi ABŞ Geoloji Xidmətinə (USGS) istinadən məlumat yayıb.

    Xuzdar rayonundan 79 km məsafədə qeydə alınan zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Pakistan zəlzələ
