В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылой на Геологическую службу США (USGS).

Очаг землетрясения, произошедшего в 79 км от Хуздара, залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.