В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,5

    • 13 февраля, 2026
    • 11:06
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пакистанской провинции Белуджистан.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылой на Геологическую службу США (USGS).

    Очаг землетрясения, произошедшего в 79 км от Хуздара, залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

