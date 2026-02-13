В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 11:06
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылой на Геологическую службу США (USGS).
Очаг землетрясения, произошедшего в 79 км от Хуздара, залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
