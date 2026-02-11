Трамп объявил, что США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 03:19
    США намерены начать бороться с контрабандой наркотиков по суше.

    Как передает Repor, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business.

    "Наркотрафик сильно сократился. За счет ударов по судам мы сократили контрабанду наркотиков. Теперь мы начнем операции на земле. Нам нужно было сначала разобраться с судами, потому что в случае нанесения наземных ударов они (члены наркокартелей - ред) бы немедленно перебрались на суда. Теперь их не осталось, теперь мы начнем наносить удары на суше", - сказал он.

