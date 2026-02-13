İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    • 13 fevral, 2026
    • 11:31
    Mariyana Kuyundziç: Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır

    Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır, enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdırır və ev təsərrüfatlarının enerji xərclərini aşağı salır.

    "Report"un Naxçıvana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziç "Merlər Razılaşması - Şərq Tərəfdaşlığı" təşəbbüsü ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, enerji sektoru ən böyük emissiya mənbəyidir: "Lakin o, həm də dəyişiklik üçün ən böyük fürsətdir. Əsas prioritetlərə ictimai binalarda, məktəblərdə, xəstəxanalarda və yaşayış binalarında enerji səmərəliliyinin artırılmasıdır. Xüsusilə bələdiyyə infrastrukturunda günəş və külək kimi bərpa olunan enerjinin təşviqi, yerli paylayıcı sistemlərdə enerji itkilərinin azaldılması daxildir".

    Səfir qeyd edib ki, enerji səmərəliliyi yalnız iqlim həlli deyil: "O, bələdiyyələrin xərclərini azaldır, enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdırır və ev təsərrüfatlarının enerji xərclərini aşağı salır. Proqramın digər hədəf sahəsi olan binalar da şəhər enerji istehlakında əhəmiyyətli paya malikdir. Köhnə binaların istilik izolyasiyası və renovasiyası, enerjiyə qənaət edən işıqlandırma və istilik sistemləri, enerji tələbatını azaldan ağıllı şəhər planlaşdırması və yaxşı layihələndirilmiş binalar xüsusilə həssas qruplar üçün rahatlığı, sağlamlığı və həyat keyfiyyətini artırır".

    M. Kuyundziç vurğulayıb ki, şəhərlərin böyüməsi və nəqliyyat vasitələrindən istifadənin artması səbəbindən nəqliyyat emissiyaları yüksəlir: "İctimai nəqliyyat sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, piyada və velosiped infrastrukturunun təşviqi, elektrikli və aşağı emissiyalı nəqliyyat vasitələrinin dəstəklənməsi daha təmiz hava, daha az çirklənmə, daha sağlam şəhərlər və tıxacların azalması ilə nəticələnəcək".

    Merlər Razılaşması - Şərq Tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı Mariyana Kuyundziç

    Son xəbərlər

    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:23
    Foto

    Emin Əmrullayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti