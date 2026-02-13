Марияна Куюнджич: Энергоэффективность сокращает расходы муниципалитетов

Энергоэффективность снижает расходы муниципалитетов, усиливает энергетическую безопасность и снижает энергозатраты домохозяйств.

Как передает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

По словам дипломата, энергетический сектор остается крупнейшим источником выбросов, но также представляет собой возможность для перемен.

"К основным приоритетам относится повышение энергоэффективности в общественных зданиях, школах, больницах и жилых домах. В частности, речь идет о расширении возобновляемых источников энергии, такой как солнечная и ветровая, в муниципальной инфраструктуре, снижении потерь в местных распределительных сетях".

Посол подчеркнула, что энергоэффективность, помимо решения климатических проблем, ведет к экономии бюджетов муниципалитетов и домохозяйств. "Теплоизоляция и реновация старых зданий, внедрение энергосберегающего освещения и эффективных систем отопления, умное городское планирование повышают комфорт, здоровье и качество жизни, особенно для уязвимых групп", - сказала она.

Куюнджич также обратила внимание на рост выбросов, связанный с расширением городов и увеличением числа автомобилей. По ее словам, совершенствование систем общественного транспорта, пешеходной и велосипедной инфраструктуры, поддержка электрических и низкоэмиссионных транспортных средств приведет к меньшему загрязнению, более здоровым городам и сокращению пробок.