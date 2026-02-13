Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Марияна Куюнджич: Энергоэффективность сокращает расходы муниципалитетов

    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 12:23
    Марияна Куюнджич: Энергоэффективность сокращает расходы муниципалитетов

    Энергоэффективность снижает расходы муниципалитетов, усиливает энергетическую безопасность и снижает энергозатраты домохозяйств.

    Как передает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

    По словам дипломата, энергетический сектор остается крупнейшим источником выбросов, но также представляет собой возможность для перемен.

    "К основным приоритетам относится повышение энергоэффективности в общественных зданиях, школах, больницах и жилых домах. В частности, речь идет о расширении возобновляемых источников энергии, такой как солнечная и ветровая, в муниципальной инфраструктуре, снижении потерь в местных распределительных сетях".

    Посол подчеркнула, что энергоэффективность, помимо решения климатических проблем, ведет к экономии бюджетов муниципалитетов и домохозяйств. "Теплоизоляция и реновация старых зданий, внедрение энергосберегающего освещения и эффективных систем отопления, умное городское планирование повышают комфорт, здоровье и качество жизни, особенно для уязвимых групп", - сказала она.

    Куюнджич также обратила внимание на рост выбросов, связанный с расширением городов и увеличением числа автомобилей. По ее словам, совершенствование систем общественного транспорта, пешеходной и велосипедной инфраструктуры, поддержка электрических и низкоэмиссионных транспортных средств приведет к меньшему загрязнению, более здоровым городам и сокращению пробок.

    Марияна Куюнджич посол ЕС Восточное партнерство энергоэффективность теплоизоляция энергосектор
    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"
    Energy efficiency cuts costs for municipalities, says EU envoy to Baku
    Ты - Король

    Последние новости

    13:07

    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

    Социальная защита
    13:06

    Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    13:04

    Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденных

    Милли Меджлис
    13:04

    Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

    Другие страны
    12:56

    14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    12:53

    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    В регионе
    12:49

    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Финансы
    12:40

    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В регионе
    12:39

    В Азербайджане предлагается дальнейшее сокращение числа муниципалитетов

    Милли Меджлис
    Лента новостей