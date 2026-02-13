İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 11:36
    Barselona beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    İspaniyanın "Barselona" klubu 5 ildən sonra ilk dəfə bir hissədə 4 qol buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İspaniya Kral Kubokunun yarımfinalında, Madriddə "Atetiko"ya qarşı keçirilən matçda baş verib.

    Meydan sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşdə bütün qollar ilk hissədə vurulub. Kataloniya klubu sonuncu dəfə bir hissə ərzində 4 qolu 2020-ci ildə UEFA Çempionlar Liqasında "Bavariya"ya 2:8 hesabı ilə uduzduqları matçda buraxmışdı. Həmin vaxt Münhen təmsilçisini "Barselona"nın hazırkı baş məşqçisi Hans-Diter Flik çalışdırırdı.

    Bu nəticə həm də komandanın Flikin rəhbərliyi altında ən böyükhesablı məğlubiyyəti kimi tarixə düşüb. Eyni zamanda, bu, almaniyalı mütəxəssisin karyerasında 2005-ci ilin martından bəri aldığı ən ağır məğlubiyyətdir.

    İspaniya Kral Kuboku "Barselona" Hans-Diter Flik Futbol xəbərləri böyükhesablı məğlubiyyət

    Son xəbərlər

    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:23
    Foto

    Emin Əmrullayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti