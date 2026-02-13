"Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb
İspaniyanın "Barselona" klubu 5 ildən sonra ilk dəfə bir hissədə 4 qol buraxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, İspaniya Kral Kubokunun yarımfinalında, Madriddə "Atetiko"ya qarşı keçirilən matçda baş verib.
Meydan sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşdə bütün qollar ilk hissədə vurulub. Kataloniya klubu sonuncu dəfə bir hissə ərzində 4 qolu 2020-ci ildə UEFA Çempionlar Liqasında "Bavariya"ya 2:8 hesabı ilə uduzduqları matçda buraxmışdı. Həmin vaxt Münhen təmsilçisini "Barselona"nın hazırkı baş məşqçisi Hans-Diter Flik çalışdırırdı.
Bu nəticə həm də komandanın Flikin rəhbərliyi altında ən böyükhesablı məğlubiyyəti kimi tarixə düşüb. Eyni zamanda, bu, almaniyalı mütəxəssisin karyerasında 2005-ci ilin martından bəri aldığı ən ağır məğlubiyyətdir.