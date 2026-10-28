İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bu bank minimum 8,5 %-lə kredit təklif edir

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:19
    Bu bank minimum 8,5 %-lə kredit təklif edir

    "Expressbank" ASC payız mövsümündə toy, təmir və səyahət xərclərinin maliyyələşdirilməsi, eləcə də, maliyyə planlarının reallaşdırılması üçün illik minimum 8,5 %-lə nağd istehlak krediti təklif edir.

    Kampaniya şərtlərinə əsasən, müştərilər 100 000 manatadək nağd pul kreditini 59 ayadək müddətdə, 0 %-dən başlayan komissiya ilə əldə edə bilərlər.

    Təklifin üstünlükləri bununla bitmir!

    "Expressbank"dan nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq mümkündür.

    Kredit şərtləri və müraciət qaydaları barədə daha ətraflı məlumat üçün keçid edin.

    "Expressbank" Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, ümumilikdə 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "Instagram", "Facebook", "LinkedIn" və "Telegram" sosial media platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

    Expressbank ASC İstehlak krediti
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