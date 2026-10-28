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    "Fənərbağça" komandasının müvəqqəti baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:13
    Fənərbağça komandasının müvəqqəti baş məşqçisi açıqlanıb

    Türkiyənin "Fənərbağça" komandasının müvəqqəti baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

    Yeni baş məşqçi təyin olunana qədər Dirk Kuyt bu vəzifəni icra edəcək.

    Xatırladaq ki, "Fənərbağça" ötən gün baş məşqçi İsmayıl Kartalla yollarını ayırıb.

    İsmayıl Kartal Dirk Kuyt Fənərbağça FK
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