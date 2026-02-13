İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    • 13 fevral, 2026
    • 11:40
    Azərbaycanın iri şəhərlərində vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması imkanları nəzərdən keçirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib.

    O, Bakı şəhərini nümunə gətirərək paytaxtda 45 bələdiyyənin fəaliyyət göstərdiyini bildirib:

    "Amma bu bələdiyyələrin birləşib vahid böyük şəhər bələdiyyəsi formatında fəaliyyət göstərməsi kifayət qədər effektiv olar".

    Milli Məclisin digər deputatı Fazil Mustafa da bu təklifi dəstəklədiyini söyləyib:

    "Digər şəhərləri deyə bilmərəm, amma Bakıda bu modeli tətbiq etmək mümkün kimi görünür".

