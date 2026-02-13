В Азербайджане предлагается создать модель единого городского муниципалитета
Милли Меджлис
- 13 февраля, 2026
- 12:17
В крупных городах Азербайджана необходимо рассмотреть создание модели единого городского муниципалитета.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Он отметил, что в Баку действует 45 муниципалитетов и, по его мнению, их объединение в единый большой городской муниципалитет было бы весьма эффективным.
Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа также поддержал эту инициативу. "О других городах судить не могу, но в Баку такая модель возможна", - сказал парламентарий.
Последние новости
13:13
В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветраЭкология
13:07
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексациейСоциальная защита
13:06
Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕСДругие страны
13:04
Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденныхМилли Меджлис
13:04
Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из БеларусиДругие страны
12:56
14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° теплаЭкология
12:53
Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждаетсяВ регионе
12:49
ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerceФинансы
12:40