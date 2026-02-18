В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

В центре Варшавы (Польша) столкнулись два трамвая, в результате чего шесть человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

"Пострадавшие в основном получили ссадины и ушибы, пассажиров доставили в больницу", - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что один из трамваев столкнулся с другим, стоявшим на остановке. Движение транспорта затруднено.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, пожарные и полицейские.