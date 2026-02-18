Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Экология
    • 18 февраля, 2026
    • 12:44
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах будет туман.

    Юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха составит ночью 4-7°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 65-70%.

    В регионах Азербайджана ожидается местами дождь, в горных районах - снег. Местами возможно усиление снегопада. Ночью и утром местами возможен туман. В некоторых местах местами усилится западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 7-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.

