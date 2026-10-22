Азербайджан и Италия намерены увеличить товарооборот до €10 млрд

Италия и Азербайджан намерены увеличить двусторонний товарооборот, который в 2025 году достиг 8 млрд евро, до более чем 10 млрд евро за счет расширения инвестиций, технологического сотрудничества и диверсификации торговых связей.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства предпринимательства и производства Италии (MIMIT) по итогам встречи главы ведомства Адольфо Урсо с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Переговоры состоялись в Риме и завершили двухдневный визит азербайджанской делегации в Италию.

Стороны обсудили новые инвестиционные возможности, технологические партнерства, сотрудничество в сфере критически важного сырья, инноваций и развитие стратегических цепочек поставок.

"Открывается новый стратегический этап в сотрудничестве между Италией и Азербайджаном", - заявил А. Урсо.

Согласно сообщению министерства, Италия является крупнейшим рынком для азербайджанского экспорта и занимает седьмое место среди поставщиков товаров в Азербайджан. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 8 млрд евро, чему способствовало сотрудничество в энергетическом секторе.

В рамках визита, организованного по инициативе президента Confindustria Эмануэле Орсини, азербайджанская делегация провела встречи с представителями итальянских компаний, работающих в сферах энергетики, промышленного инжиниринга, цифровых технологий и переработки материалов.

В числе компаний, с которыми состоялись контакты, Eni, Snam, Saipem, Ansaldo Energia, Danieli, Aruba, TIM, Circular Materials, Italpreziosi и TCA.

Расширение взаимодействия в этих направлениях призвано укрепить промышленное партнерство двух стран, диверсифицировать торговлю и создать новые возможности для инвестиций за пределами традиционного энергетического сотрудничества, говорится в сообщении.