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    Азербайджан и Италия намерены увеличить товарооборот до €10 млрд

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 20:04
    Азербайджан и Италия намерены увеличить товарооборот до €10 млрд

    Италия и Азербайджан намерены увеличить двусторонний товарооборот, который в 2025 году достиг 8 млрд евро, до более чем 10 млрд евро за счет расширения инвестиций, технологического сотрудничества и диверсификации торговых связей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства предпринимательства и производства Италии (MIMIT) по итогам встречи главы ведомства Адольфо Урсо с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

    Переговоры состоялись в Риме и завершили двухдневный визит азербайджанской делегации в Италию.

    Стороны обсудили новые инвестиционные возможности, технологические партнерства, сотрудничество в сфере критически важного сырья, инноваций и развитие стратегических цепочек поставок.

    "Открывается новый стратегический этап в сотрудничестве между Италией и Азербайджаном", - заявил А. Урсо.

    Согласно сообщению министерства, Италия является крупнейшим рынком для азербайджанского экспорта и занимает седьмое место среди поставщиков товаров в Азербайджан. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 8 млрд евро, чему способствовало сотрудничество в энергетическом секторе.

    В рамках визита, организованного по инициативе президента Confindustria Эмануэле Орсини, азербайджанская делегация провела встречи с представителями итальянских компаний, работающих в сферах энергетики, промышленного инжиниринга, цифровых технологий и переработки материалов.

    В числе компаний, с которыми состоялись контакты, Eni, Snam, Saipem, Ansaldo Energia, Danieli, Aruba, TIM, Circular Materials, Italpreziosi и TCA.

    Расширение взаимодействия в этих направлениях призвано укрепить промышленное партнерство двух стран, диверсифицировать торговлю и создать новые возможности для инвестиций за пределами традиционного энергетического сотрудничества, говорится в сообщении.

    Адольфо Урсо Микаил Джаббаров Азербайджано-итальянские отношения
    Azərbaycan və İtaliya ticarət dövriyyəsini 10 milyard avroya çatdırmaq niyyətindədir
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    Azerbaijan and Italy aim to increase trade turnover to €10 billion
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