Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США
- 22 октября, 2026
- 20:20
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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.
Как передает Report, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
"Иран делает все возможное, чтобы повысить цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Иранцы даже выдумывают фальшивые атаки, сообщения о минах и все остальное, поскольку сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта", - написал он.
Трамп также обвинил иранские власти в продолжающихся убийствах протестующих и заявил, что за последние семь месяцев погибли 75 тыс. участников протестов.
Он выразил недовольство тем, что, по его мнению, международное сообщество и Демократическая партия США не уделяют должного внимания происходящему в Иране.
"У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия, и у него никогда не будет ядерного оружия", - подчеркнул он.