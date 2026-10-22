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    Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 20:20
    Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США

    Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

    "Иран делает все возможное, чтобы повысить цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Иранцы даже выдумывают фальшивые атаки, сообщения о минах и все остальное, поскольку сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта", - написал он.

    Трамп также обвинил иранские власти в продолжающихся убийствах протестующих и заявил, что за последние семь месяцев погибли 75 тыс. участников протестов.

    Он выразил недовольство тем, что, по его мнению, международное сообщество и Демократическая партия США не уделяют должного внимания происходящему в Иране.

    "У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия, и у него никогда не будет ядерного оружия", - подчеркнул он.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки (США) Исламская Республика Иран
    Tramp: İran neftin qiymətini qaldırmaq üçün əlindən gələni edir
    Trump accuses Iran of trying to drive up oil prices ahead of US elections
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