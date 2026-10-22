Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Как передает Report, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Иран делает все возможное, чтобы повысить цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Иранцы даже выдумывают фальшивые атаки, сообщения о минах и все остальное, поскольку сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта", - написал он.

Трамп также обвинил иранские власти в продолжающихся убийствах протестующих и заявил, что за последние семь месяцев погибли 75 тыс. участников протестов.

Он выразил недовольство тем, что, по его мнению, международное сообщество и Демократическая партия США не уделяют должного внимания происходящему в Иране.

"У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия, и у него никогда не будет ядерного оружия", - подчеркнул он.