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    Tramp: İran neftin qiymətini qaldırmaq üçün əlindən gələni edir

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 20:30
    Tramp: İran neftin qiymətini qaldırmaq üçün əlindən gələni edir

    Ağ Evin rəhbəri Donald Tramp İranı ABŞ Konqresinə keçiriləcək aralıq seçkiləri ərəfəsində neftin qiymətini qaldırmağa cəhd etməkdə ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "İran ABŞ Konqresinə aralıq seçkiləri ərəfəsində neftin qiymətini qaldırmaq üçün əlindən gələni edir. İranlılar hətta saxta hücumlar, minalar haqqında xəbərlər və digər hər şeyi uydururlar, çünki hazırda Hörmüz boğazından hətta münaqişənin başlamasından əvvəlkindən daha çox neft keçir. Onlar etirazçıları və yollarına çıxan hər kəsi öldürməyə davam edirlər", - o qeyd edib.

    Tramp İranda son 7 ay ərzində 75 min etirazçının həlak olduğunu bildirib.

    O, beynəlxalq ictimaiyyətin və ABŞ Demokrat Partiyasının İranda baş verənlərə lazımi diqqət yetirməməsindən narazılıq ifadə edib.

    "İranın heç vaxt nüvə silahı olmamalıdır və olmayacaq", - Tramp vurğulayıb.

    Donald Tramp Neftin qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası
    Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США
    Trump accuses Iran of trying to drive up oil prices ahead of US elections
    MiniBoss
    MiniBoss

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